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merkezli 16 ilde 74 ihraç polise operasyon

Balıkesir merkezli 16 ilde 74 ihraç polise operasyon
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yaklaşık 6 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütünün 'mahrem imamları' ile irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi. Meslekten ihraç edilen 6 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 baş polis ve 52 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin, örgüt sohbetlerine katıldıkları, himmet adı altında para verdikleri, örgütün üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları da öğrenildi. Verilen yakalama kararları doğrultusunda Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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