Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Üniversitesinde öğrenciyken FETÖ'nün yurtlarında kaldıkları ve örgütün yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa, Kütahya, Antalya, Ağrı ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı.
AAİzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu! İzmir'de FETÖ operasyonu! Hücre evinden çıkanlar şaşırttı Balıkesir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı 35 ilde FETÖ operasyonu! 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı
Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.