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Haberler Balıkesir Balıkesir'de deprem! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar....

'de ! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar....

Son dakika... 'de 3.9 büyüklüğünde bir olduğunu bildirdi. AFAD haberi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Balıkesir'de deprem! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar....

12.06.2020, 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,12:48

Son dakika... AFAD Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. AFAD haberi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Balıkesir'de deprem! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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