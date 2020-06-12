Son dakika... AFAD Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. AFAD haberi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 12.06.2020, 12:17:18 TSİ
Enlem : 39.4216 N
Boylam : 27.8196 E
Derinlik : 8.17 km
Detay : https://t.co/oMLnajYFss@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar geliyor...
Balıkesir'de deprem! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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