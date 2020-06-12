Haberler Balıkesir Balıkesir'de deprem! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar....

Balıkesir'de deprem! Kaç büyüklüğünde oldu? Derinliği ne kadar? İşte detaylar....

Son dakika... AFAD Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. AFAD haberi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

12.06.2020, 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,12:48