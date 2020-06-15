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Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Balıkesir'de tatile giden 6 kişi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Üzücü haberin ardından bugün bir kaza daha yaşandı. Otomobilin çarptığı yaya olay yerinden hayatını kaybetti.

15.06.2020, 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,18:31