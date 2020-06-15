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Haberler Balıkesir Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

'de otomobilin çarptığı yaya öldü

'de tatile giden 6 kişi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Üzücü haberin ardından bugün bir daha yaşandı. Otomobilin çarptığı yaya olay yerinden hayatını kaybetti.

Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

15.06.2020, 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,18:31

Alışveriş yaptıktan sonra Balıkesir-Edremit kara yolunun 3. kilometresinde karşıya geçmeye çalışan Zeki Doğrualp'e (71), M.B. yönetimindeki 20 ADP 994 plakalı otomobil çarptı.

ACI OLAY!

Doğrualp olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.


BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE KAZALAR

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki köprü arasındaki beton bloğa çarpan otomobilde hayatını kaybeden 6 kişiden Elif Nur Şirinoğlu (38) ile çocukları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Balıkesir'deki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! Anne ve iki çocuğu toprağa verildi

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