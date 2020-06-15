Alışveriş yaptıktan sonra Balıkesir-Edremit kara yolunun 3. kilometresinde karşıya geçmeye çalışan Zeki Doğrualp'e (71), M.B. yönetimindeki 20 ADP 994 plakalı otomobil çarptı.
ACI OLAY!
Doğrualp olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE KAZALAR
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki köprü arasındaki beton bloğa çarpan otomobilde hayatını kaybeden 6 kişiden Elif Nur Şirinoğlu (38) ile çocukları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Balıkesir'deki kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti! Anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.