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Haberler Balıkesir Tatil yolunda facia!

Tatil yolunda facia!

Burhaniye’deki yazlıklarına doğru yola çıkan ailenin keyifli bir tatil hayali, korkunç kazada son buldu. Köprü korkuluklarına çarpıp hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı.

Tatil yolunda facia!
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Kütahya'dan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan yazlıklarına gittikleri öğrenilen Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, dün saat 12.00 sıralarında Dursunbey karayolu Bağtepe mevkisindeki bulunan köprü korkuluklarına çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Kazada Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), sürücünün eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



BÜFE İŞLETİYORDU
Kazada ölen sürücü Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu'nun, yazlıklarının bulunduğu Pelitköy'de büfe işlettiği, Kütahya'da ise pidecilik yaptığı öğrenildi. Hüseyinbaşoğlu'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer cenazeler ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderildi. Kazada iki çocuğuyla birlikte can veren Elif Nur Şirinoğlu'nun ise özel bir ortaokulda Türkçe öğretmeni olduğu öğrenildi.

Suat SALGIN

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