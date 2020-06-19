Balıkesir'de 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği, Edremit ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu nitelikte sentetik hap getirileceği ihbarı aldı.

Alınan bilgi doğrultusunda yapılan operasyonda 34 SR plakalı kamyonette Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile yapılan aramada 12 bin 908 adet uyuşturucu ve uyarıcı özellik taşıyan sentetik hap ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda narkotik köpeği Eko da görev aldı. Operasyonda araçta bulunan C.H.T. ve S.D.Y. gözaltına alındı.

Haklarında "uyuşturucu madde imâl ve ticareti yapmak suçundan" işlem yapılan şahıslar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.H.T ve S.D.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.