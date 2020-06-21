Ayvalık Belediyesi tarihi binaya geçiyor

Ayvalık Belediyesi, tarihi vergi dairesi binasını restorasyon işlemlerinin ardından hizmet binası olarak kullanacak. Binanın ilçenin sembollerinden biri olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin birçok hizmet biriminin burada konuşlandırılacağını söyledi. Başkan Ergin, "Ayvalık Belediyemizin bünyesine dahil ettirdiğimiz bu bina; babalarımızın döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. 800'lerin sonlarında yapılmış. Ben belediye binasının bir hikâyesi olmasından yanaydım. Belki yüzde 50'si sığacak ama olsun. Tarihi yapı belediyemize çok yakışacak" dedi.

■ SUAT SALGIN

DİĞER