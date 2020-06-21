  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarihi binaya geçiyor

tarihi binaya geçiyor

Ayvalık Belediyesi tarihi binaya geçiyor
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Ayvalık Belediyesi, tarihi vergi dairesi binasını restorasyon işlemlerinin ardından hizmet binası olarak kullanacak. Binanın ilçenin sembollerinden biri olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin birçok hizmet biriminin burada konuşlandırılacağını söyledi. Başkan Ergin, "Ayvalık Belediyemizin bünyesine dahil ettirdiğimiz bu bina; babalarımızın döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. 800'lerin sonlarında yapılmış. Ben belediye binasının bir hikâyesi olmasından yanaydım. Belki yüzde 50'si sığacak ama olsun. Tarihi yapı belediyemize çok yakışacak" dedi.
■ SUAT SALGIN
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayvalık Belediyesi tarihi binaya geçiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA