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Yoldaki çukuru görmedi! Ölümden döndü

'de yoldaki çukuru fark edemeyen sürücüsü ölümden döndü. Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya neden olan yaklaşık 30 santim derinliğindeki çukurun kapatılmamasına ise mahalle sakinleri sert tepki gösterdi.

Yoldaki çukuru görmedi! Ölümden döndü

22.06.2020, 10:02 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,10:12

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yolda seyir halindeyken asfaltta oluşan yaklaşık 30 santimetrelik çukuru fark etmeyen motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Tapu Kadastro Sitesi karşısındaki asfalt yolda saat 23.00 sıralarında 10 YB 208 plakalı motosikletiyle evine gitmekte olan sürücü Mümin Ceyhan, uzunca süredir yolun üzerinde var olan çukura sert bir şekilde girip çıkınca dengesini kaybederek yere savruldu.


Kazada yol kenarındaki park halindeki araçlara başını ve vücudunun çeşitli yerlerini vuran motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ve bekçilerin olay yerine sevk ettirdiği ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ YOLDAKİ ÇUKURUN KAPATILMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Kazaya neden olan yaklaşık 30 santim derinliğindeki çukurun kapatılmamasına ise mahalle sakinleri sert tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Erbaş, asfaltın üzerinde bir çukurun oluştuğunu ancak bu çukurun kapatılmadığını kaydederek, "Bu yüzden şimdiye kadar birçok kaza meydana geldi. Motosiklet ya da otomobil sürücüleri bu çukuru fark etmeyip aracıyla içinden geçince kazalar oluyor. 2-3 gün önce yine hava karardığı bu saatlerde tıpkı bu akşam olduğu gibi 2 ayrı motosiklet sürücüsü daha yaptı" dedi. Gülsüm Erbaş, "Bu çukur bir gün ölümlü trafik kazalarına da sebebiyet verebilir. Lütfen yetkililer sesimizi duyup bu çukurun kapatılmasını sağlasınlar" diye konuştu.

IHA

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