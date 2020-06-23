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Haberler Balıkesir Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

'deki dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

merkezli 12 ilde düzenlenen ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

23.06.2020, 09:55

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta 97 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 43 şüpheliden yakalanan 25 kişinin sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan M.Y, B.K, E.U.C , E.U, H.T, H.C.D, K.K, K.C.K, M.İ, O.A, O.Z, S.K ve T.O. tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 97 dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. 3 ay süren teknik takip sonucu 12 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek 103 kişiyi 500 bin Türk Lirası civarında dolandırdığı iddia edilen 43 şüpheliden 24'ü gözaltına alınmış, ardından bir kişi daha yakalanmıştı.

İHA

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