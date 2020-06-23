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Haberler Balıkesir Yağış ve lodos bölgede etkili oldu! Bazı tekneler battı

Yağış ve lodos bölgede etkili oldu! Bazı tekneler battı

’in Edremit ilçesi’nde etkili olan ve lodos rüzgarı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve lodos sebebiyle iskeleye bağlı olan bir tekne batarken, sahilleri dev dalgalar dövdü.

Yağış ve lodos bölgede etkili oldu! Bazı tekneler battı

23.06.2020, 14:37

Sabah saatlerinde bölgede etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edremit'in ikizçay Mahallesinde fırtınadan korunmak için dere içinde bağlanan bir fiber tekne aşarı yağış ve lodos yüzünden su alarak battı.

Akçay sahilinde ise lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahili adeta dövdü.

İHA

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