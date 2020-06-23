Sabah saatlerinde bölgede etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edremit'in ikizçay Mahallesinde fırtınadan korunmak için dere içinde bağlanan bir fiber tekne aşarı yağış ve lodos yüzünden su alarak battı.
Akçay sahilinde ise lodos sebebiyle oluşan dev dalgalar sahili adeta dövdü.
İHA
Yağış ve lodos bölgede etkili oldu! Bazı tekneler battı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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