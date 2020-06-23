Haberler Balıkesir Yağış ve lodos bölgede etkili oldu! Bazı tekneler battı

Yağış ve lodos bölgede etkili oldu! Bazı tekneler battı

Balıkesir’in Edremit ilçesi’nde etkili olan sağanak yağış ve lodos rüzgarı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve lodos sebebiyle iskeleye bağlı olan bir tekne batarken, sahilleri dev dalgalar dövdü.

23.06.2020, 14:37