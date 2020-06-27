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Tek istekleri dört yaşındaki kızları Hilal'in tedavisi

Bigadiç ilçesinde, Emek Mahallesinde ikamet eden Zeynep ve çifti, dört yaşındaki kızları ayak bileğindeki anatomik bozukluğu tedavi ettirmek istiyor. Sol ayak bileğinin içe dönük olduğunu doğumdan bir yıl sonra fark ettiklerini anlatan Ramazan Bozoğlu, tedavi için 'ne gitmesi gerektiğini anlattı.

Tek istekleri dört yaşındaki kızları Hilal'in tedavisi

27.06.2020, 17:23

Kızlarını tedavi ettiremediklerini anlatan baba Ramazan Bozoğlu, geçirdiği iş kazası nedeniyle tedavi parasını denkleştiremediğini söyledi. Kaymakamlığın verdiği sosyal yardımlarla yaşamlarını sürdüklerini anlatan Bozoğlu, "Kızımı buralarda doktorlara götürdüm. Ancak, tedavi için İzmir'deki Ege Üniversitesine götürmemizi söylediler. Ben de iş kazası geçirdiğim için çalışamıyorum. Bu nedenle kızımı İzmir'e götüremedim. Şu anda günü birlik hafif iş bulursam gidiyorum. Bu da yetmiyor. Ayrıca çalışamadığım için sigortam da yok. Çocuğumun tedavisi için yardım bekliyorum" dedi.

İHA

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