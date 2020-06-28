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Haberler Balıkesir Saniyelerle sınava yetişti

Saniyelerle sınava yetişti

'in Edremit ilçesinde kimliği otomobilin ön kısmındaki cam ile arada sıkışan , çevredeki vatandaşların yardımıyla kimlik çıkarılarak son anda sınava yetişti.

Saniyelerle sınava yetişti

28.06.2020, 17:33

Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu'nda sınava girecek olan kız öğrenci, kimlik kartını otomobilin ön kısmına bıraktı. Genç kız, cam ile arada sıkışan kimliği bulunduğu yerden alamadı. Çevredekiler kimliği çıkarmak için seferber oldu. Okul kapılarının kapanmasına saniyeler kısa süre kala kimlik sıkıştığı yerden çıkarılarak öğrenciye teslim edildi. Kimliği alarak salona doğru koşan öğrenci, son saniyelerde sınava yetişti.

DHA

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