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Haberler Balıkesir Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika... 'in ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. Bottaki kişilerden 35'i kurtarıldı, 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

29.06.2020, 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,11:02

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan bottaki sığınmacılardan 35'i kurtarıldı, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına, gece saatlerinde, Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik bir bot bulunduğu ihbar edildi.


Olay yerine botla intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, botun yarı batık durumda olduğunu ve denizde sığınmacıların bulunduğu belirledi.

Bunun üzerine arama kurtarma faaliyeti için bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderildi. Söz konusu sığınmacılardan 35'i kurtarılarak bota alındı.

Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

Sığınmacıların ifadeleri doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

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