Balıkesir Il Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbarî çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen M.A. isimli şüphelinin tarlasında yapılan aramada 100 kök kenevir ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli M.A. hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
İHA
Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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