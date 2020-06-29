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Haberler Balıkesir Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu

'te jandarmadan kenevir operasyonu

'in ilçesinde jandarma ekipleri bir tarlada 100 kök kenevir ele geçirdi.

Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu

29.06.2020, 14:11

Balıkesir Il Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbarî çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen M.A. isimli şüphelinin tarlasında yapılan aramada 100 kök kenevir ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli M.A. hakkında adlî tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

İHA

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