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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 40 mülteci kurtarıldı

Ayvalık’ta uyruklu 40 kurtarıldı

’in Ayvalık ilçesinde bir şişme botla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 40 uyruklu , Yunan botlarının tarafından Türk kara sularına itildi.

Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 40 mülteci kurtarıldı

30.06.2020, 11:45

Şişme botlarının patlatıldığı öğrenilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacı, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik merkezine getirilen Afganistan uyruklu 40 sığınmacıya yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.

İHA

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