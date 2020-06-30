Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 40 mülteci kurtarıldı

Şişme botlarının patlatıldığı öğrenilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacı, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik merkezine getirilen Afganistan uyruklu 40 sığınmacıya yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.

İHA

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