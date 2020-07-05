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Haberler Balıkesir Akülü motosikleti ölümüne neden oldu

Akülü motosikleti ölümüne neden oldu

'in Manyas ilçesinde yaşlı bir vatandaş akülü motosikletiyle ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Akülü motosikleti ölümüne neden oldu

05.07.2020, 19:18

Manyas'ın Şevketiye Mahallesinde 85 yaşındaki İsa Avcı üç tekerlekli akülü motosikletiyle mahalle meydanında bulunan kahvehaneye gitmek için evinden çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarptı. İsa Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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