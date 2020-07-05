  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkunç kaza! Ağaca çarparak hayatını kaybetti

'de korkunç kaza! Ağaca çarparak hayatını kaybetti

'de elektrikli bisikletine binen İsa Avcı (85) kontrolünü kaybederek ağaca çarptı. Devlet Hastanesine götürülen Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'de korkunç kaza! Ağaca çarparak hayatını kaybetti

05.07.2020, 16:13 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,16:17

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Şevketiye Mahallesi'ndeki evinden kahvehaneye gitmek için elektrikli bisikletine binen İsa Avcı (85) kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve oğlu tarafından Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

Kredi faizleri düştü, Denizli'de tapu önünde uzun kuyruklar oluştu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de korkunç kaza! Ağaca çarparak hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA