Balıkesir'de korkunç kaza! Ağaca çarparak hayatını kaybetti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Şevketiye Mahallesi'ndeki evinden kahvehaneye gitmek için elektrikli bisikletine binen İsa Avcı (85) kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve oğlu tarafından Bandırma Devlet Hastanesine götürülen Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

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