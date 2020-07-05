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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

'de operasyonu

İl , imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede ikamet eden eden S.Ö. isimli şahsın madde bulundurduğu belirlendi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

05.07.2020, 13:45 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,13:48

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçede ikamet eden eden S.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin S.Ö'nün ev ve iş yerinde yaptıkları aramada 21 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparati (payp) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adlî tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

IHA

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