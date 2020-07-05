  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir O bakıcı ‘Çocuğum var’ diye yalvarmış

O ‘Çocuğum var’ diye yalvarmış

O bakıcı ‘Çocuğum var’ diye yalvarmış
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Balıkesir'de iş insanı Jülide Kılıç, 3 yaşındaki oğluna kötü davrandığı ve evdeki bazı ziynet eşyalarını çaldığı için 7.5 yıl hapis cezası alan Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva'nın telefonla arayıp af dilediğini söyledi. Kılıç, "Bana SMS mesajları ve sesli mesajlar atarak, kendisini affetmem ve davadan vazgeçmem için yalvardı.


Ayaz Kılıç

Ancak asla o kadını affetmeyeceğim. 'Çocuğum var' diye ağlıyor. Bunları yaparken aklına çocuğu gelmedi mi? Asla affetmem. Onun yüzünden benim, çocuğumun ve eşimin ruh sağlığı bozuldu. Neyse cezası çeksin" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O bakıcı ‘Çocuğum var’ diye yalvarmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA