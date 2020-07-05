O bakıcı ‘Çocuğum var’ diye yalvarmış

Ayaz Kılıç

Balıkesir'de iş insanı Jülide Kılıç, 3 yaşındaki oğluna kötü davrandığı ve evdeki bazı ziynet eşyalarını çaldığı için 7.5 yıl hapis cezası alan Özbekistan uyruklu Gulnoza Rabieva'nın telefonla arayıp af dilediğini söyledi. Kılıç, "Bana SMS mesajları ve sesli mesajlar atarak, kendisini affetmem ve davadan vazgeçmem için yalvardı.Ancak asla o kadını affetmeyeceğim. 'Çocuğum var' diye ağlıyor. Bunları yaparken aklına çocuğu gelmedi mi? Asla affetmem. Onun yüzünden benim, çocuğumun ve eşimin ruh sağlığı bozuldu. Neyse cezası çeksin" diye konuştu.■ FATİH ŞENDİL