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Haberler Balıkesir Kaza sonrası yardım etmek istediler, sosyal mesafeyi unuttular

sonrası yardım etmek istediler, sosyal mesafeyi unuttular

'de iki otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar sonrası yardım etmek için bir araya geldi. Yaralılara yardım etmek isteyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Emniyet güçleri daha sonra kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.

Kaza sonrası yardım etmek istediler, sosyal mesafeyi unuttular

07.07.2020, 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,11:21

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandığı kaza sonrasında yardım etmek için bir araya gelen kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar.


Edinilen bilgiye göre, Otogar Kavşağı'nda, H D yönetimindeki 10 AAK 151 plakalı otomobil ile E İ idaresindeki 67 DL 845 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile S.D., Z.D. ve N D yaralandı. Kazanın olmasının ardından onlarca kişi kazazedelere yardımcı olmak için bir araya geldi. Olay yerinde kısa sürede toplanan kalabalık sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar. Kameraya yansıyan görüntülerde yaralılara çok kalabalık bir grubun aynı anda müdahalesi dikkatleri çekti. Emniyet güçleri daha sonra kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

IHA

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