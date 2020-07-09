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Haberler Balıkesir Kazdağları'nda orman yangını! Havadan müdahale ile söndürüldü

'nda orman yangını! Havadan müdahale ile söndürüldü

'in ilçesi 'nda çıkan orman yangını havadan müdahale ile söndürüldü. Yangına bir helikopter, 1 tanker ve 2 arazöz ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kazdağları'nda orman yangını! Havadan müdahale ile söndürüldü

09.07.2020, 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,10:22

Balıkesir'in Havran ilçesi Kazdağları'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan hızlı müdahale ile 100 metre kare alanda söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Söğütlü Çeşme mevkiinde ormanlık alanda duman gören kule görevlilerinin bildirimi üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir helikopter, 1 tanker ve 2 arazöz bölgeye sevk edildi. İlk olarak havadan başlanılan müdahale ile yangın büyümeden 100 metre kare alanda örtü yangını şeklinde seyir ederken söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

IHA

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