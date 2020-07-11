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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

'de bir mahalle karantinaya alındı

'in Dursunbey ilçesine bağlı 'nde çok sayıda Covid-19 vakasının görülmesi üzerine mahalle karantinaya alındı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

11.07.2020, 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,14:01

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Süleler Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle bugün karantinaya alındı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde pozitif çıkan vakalar Balıkesir'deki hastanelerde kontrol alınacak. Öte yandan jandarma mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

İHA

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