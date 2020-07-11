Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Süleler Mahallesi'nde Covid-19 vakaları görülmesi üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle bugün karantinaya alındı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde pozitif çıkan vakalar Balıkesir'deki hastanelerde kontrol alınacak. Öte yandan jandarma mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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