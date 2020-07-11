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Haberler Balıkesir Patlak botla adaya zor ulaştılar

Patlak botla adaya zor ulaştılar

Patlak botla adaya zor ulaştılar
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 22 adasından biri olan Çıplak Ada'da 57 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 57 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından üzerinde bulundukları şişme bot patlatılarak Türk karasularına geri itildi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 57 sığınmacı, patlatılan şişme botla Çıplak Adası'na güçlükle ulaşarak canlarını kurtardı. Göçmenlerin Çıplak Ada'da mahsur kaldığını öğrenen Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri adaya giderek bitkin durumdaki 57 göçmeni kurtardı.

SUAT SALGIN

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