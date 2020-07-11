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Haberler Balıkesir Yolcu otobüsü yan yattı: 33 yaralı

Yolcu otobüsü yan yattı: 33 yaralı

Yolcu otobüsü yan yattı: 33 yaralı
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün sabah 04.00 sıralarında O.S. yönetimindeki yolcu otobüsü, Susurluk istikametine seyir halinde iken kontrolünü kaybederek yolun kenarındaki kanala girip yan yattı. Otobüste bulunan toplam 33 kişi yaralandı. 28 kişinin tedavisinin ayakta yapılarak taburcu edildiği kaza ile ilgili 5 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Otobüs sürücüsü O.S. kaza sonrası gözaltına alındı.

SUAT SALGIN

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