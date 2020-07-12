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Haberler Balıkesir Ankaragücü - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Ankaragücü - I

'in 32. haftasında Ankaragücü evinde 'ı ağırlıyor. Lig'in son sırasında bulunana sarıl lacivertliler kümede kalma umudu için 3 puanı hedefliyor. İlk 2 hakkını matematiksel olarak kaybeden sarı kırmızılılar ise deplasmanda galip gelip Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor.

Ankaragücü - Galatasaray I CANLI ANLATIM

12.07.2020, 18:42

52 puanla 5. sırada olan sarı-kırmızılılar, 26 puanla son sıradaki Ankaragücü ile karşılaşacak. Başkent takımının kümede kalma umutlarını devam ettirmek için kazanmaktan başka çaresi yok.

Fatih Terim'im öğrencileri ile İbrahim Üzülmez yönetimindeki Ankaragücü arasındaki zorlu müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem.

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