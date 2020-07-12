Ankaragücü - Galatasaray I CANLI ANLATIM

52 puanla 5. sırada olan sarı-kırmızılılar, 26 puanla son sıradaki Ankaragücü ile karşılaşacak. Başkent takımının kümede kalma umutlarını devam ettirmek için kazanmaktan başka çaresi yok.
Fatih Terim'im öğrencileri ile İbrahim Üzülmez yönetimindeki Ankaragücü arasındaki zorlu müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Eryaman Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak olan müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill.
Galatasaray: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem.
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