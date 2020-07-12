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Ankaragücü - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Lig'in son sırasında bulunana sarıl lacivertliler kümede kalma umudu için 3 puanı hedefliyor. İlk 2 hakkını matematiksel olarak kaybeden sarı kırmızılılar ise deplasmanda galip gelip UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor.

12.07.2020, 18:42