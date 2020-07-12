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'de su altında evlilik teklifi!

Suya dalış yapan çift, metrelerce derinlikte mutluluğa adım atarak evlilik yoluna girdi. Suyun yüzeyine çıkılması ile birlikte dalgıçlar genç çifti ilk tebrik edenler oldu.

Balıkesir'de su altında evlilik teklifi!

12.07.2020, 18:33

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde suyun metrelerce altında evlilik teklifi yapıldı.

Uzun zamandır kız arkadaşına evlilik teklif etmek için hazırlık yapan Onur Bulut, Yalnız Ada açıklarında sevgilisi Sevcan Palaza'yı deneme dalışı yapmaya ikna etti.

GELİN ADAYI ŞAŞKIN

Deneme dalışı için hocalar eşliğinde yapılan dalışın ardından evlilik teklifinin yazılı olduğu pankartın önüne getirilen genç kız, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"YA SARIL, YA OKSİJENİMİ KAPAT"

"Benimle yeni bir dünya kurmaya var mısın? Evet ise gel sarıl, hayır ise oksijenimi kapat" yazan pankartın önünde genç çift birbirine sarıldı. Onur Bulut tek taş yüzüğü Sevcan Palaza'ya taktı. Daha sonra balıklar ile birlikte evlilik teklifinin hatırası için bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek mavi dünyanın güzelliklerini yaşadılar.

Suyun yüzeyine çıkılması ile birlikte dalgıçlar genç çifti ilk tebrik edenler oldu.

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