Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları Kirise mevkiinde stablize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, içindeki 11 kişiyle birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada G.K, O.K, G.H, N.H, A.G ve A.K yaralandı. Araçta bulunan 5 kişi ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Yaralılar Edremit'teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Otomobildeki vatandaşların pikniğe gittikleri öğrenildi.
Suat SALGIN
Piknik yolunda kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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