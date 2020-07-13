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Haberler Balıkesir Piknik yolunda kaza

Piknik yolunda

Piknik yolunda kaza
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları Kirise mevkiinde stablize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, içindeki 11 kişiyle birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada G.K, O.K, G.H, N.H, A.G ve A.K yaralandı. Araçta bulunan 5 kişi ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Yaralılar Edremit'teki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Otomobildeki vatandaşların pikniğe gittikleri öğrenildi.


Suat SALGIN

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