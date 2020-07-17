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'de korkutan ! 4 bin balya kül oldu

'de bir samanlıkta çıktı. Yangın sonucunda 4 bin balya kül oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun süren çabalar sonucunda söndürürken, samanlıkta soğutma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Balıkesir'de korkutan yangın! 4 bin balya saman kül oldu

17.07.2020, 13:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,13:34

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 4 bin balya saman kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Alteylül ilçesi kırsal Çandır Mahallesi'nde C.D.'ye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin samanlığında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıkar çıkmaz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil Yardım ekiplerinde yardım istendi.

Yardım çağrısı üzerine gelen Balıkesir itfaiye ekipleri ile Kepsut itfaiyesi yangına müdahale etti. Samanlıkta bulunan yaklaşık 4 bin balya saman uzun süren çabalar sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemi sonrası samanlıkta soğutma işlemlerine devam ettiği öğrenildi.

Büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan hayvanların zarar görmediği yangın olayı ile ilgili itfaiye ve jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

IHA

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