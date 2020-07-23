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Haberler Balıkesir Balıkesir muhabirimiz kalbine yenik düştü

muhabirimiz kalbine yenik düştü

Balıkesir muhabirimiz kalbine yenik düştü
Giriş Tarihi: 23.7.2020

Balıkesir basın camiasının sevilen isimlerinden Yeni Asır Gazetesi ve Balıkesir Birlik Gazetesi muhabiri Hasan Otağ Fırıncıoğulları (50) tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşama veda etti. Fırıncıoğulları geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Fırıncıoğulları yoğun bakım ünitesinde önceki akşam üzeri kalp yetmezliği sonucu hayata veda etti. Otağ Fırıncıoğulları'nın cenazesi gazetecilerin omuzları üzerinde Gazeteciler Cemiyeti'nden Zağnos Paşa Camisi'ne kadar omuzlarda taşındı. Cenaze, Zağnospaşa Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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