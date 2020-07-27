  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Tekne ile tatil ölümle sona erdi

Tekne ile tatil ölümle sona erdi

’de 3 arkadaşın tekne tatili faciayla bitti. ve faciadan kurtulurken yaşamını yitirdi.

Tekne ile tatil ölümle sona erdi
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Balıkesir'de Edremit Körfezi açıklarında tekne battı. Batan teknede bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. 3 saat yüzdükten sonra karaya ulaşan sporcu Yalçın Erciyes, sahil güvenlik ekiplerine haber vererek diğer arkadaşının hayatını kurtardı.

'BİRAZ TATİL YAPALIM'
Basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes'in sosyal medya hesabından 'Biraz tatil yapalım' diyerek fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi. Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başarırken hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Akın Sonragelen'i denizde sağ olarak kurtardı. Arama çalışmasını sürdüren ekipler daha sonra su üstünde Osman Sonragelen'i (62) buldu. Sahil güvenlik botuna alınan Sonragelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tekne ile tatil ölümle sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA