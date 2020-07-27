Tekne ile tatil ölümle sona erdi

Balıkesir'de Edremit Körfezi açıklarında tekne battı. Batan teknede bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. 3 saat yüzdükten sonra karaya ulaşan sporcu Yalçın Erciyes, sahil güvenlik ekiplerine haber vererek diğer arkadaşının hayatını kurtardı.

'BİRAZ TATİL YAPALIM'

Basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes'in sosyal medya hesabından 'Biraz tatil yapalım' diyerek fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi. Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başarırken hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Akın Sonragelen'i denizde sağ olarak kurtardı. Arama çalışmasını sürdüren ekipler daha sonra su üstünde Osman Sonragelen'i (62) buldu. Sahil güvenlik botuna alınan Sonragelen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.