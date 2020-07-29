İl il bayram namazı saatleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini yayınladı. Vatandaşlar yaşadıkları illerde bayram namazı saat kaçta kılınacak araştırıyor. Peki Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta? İşte Balıkesir bayram namazı saati...

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Balıkesir'de bayram namazı saat 06:40:00'da kılınacak.

CUMA VE BAYRAM NAMAZI GİBİ İBADETLERDEN KADINLARIN MUAF TUTULMALARI NASIL AÇIKLANABİLİR?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak cuma namazını kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.



Hz. Peygamber (s.a.s.): "Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman'a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir" (Ebu Davud, Salat, 216) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise: "Kadın, çocuk, köle ve hasta hariç, cuma namazı her Müslüman'a farzdır." (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 246; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 4, 65, H. No: 5190) buyurmuştur.



Asr-ı saadetten günümüze kadar müçtehit imamlar, alimler ve bütün müslümanlar, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü'l- Hümam, Fethü'l-Kadir, II, 62; İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid, I, 157; İbn Kudame, Muğni, II, 193; İbn Hazm, el-Muhalla, III, 259; Şirbini, Muğni'l-muhtac, I, 276).



Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta, hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye olunur.



Bayram namazlarında da aynı durum söz konusudur. Hz. Peygamber döneminde kadınların, namaza katıldıkları; adetli oldukları için namaz kılamayacak durumda olanların ise Musallanın kenarında durup tekbirlere katıldıkları ve hutbeyi dinledikleri bilinmektedir (Buhari, Salat 2; Müslim, Salatü'l-ideyn, 10, 11).