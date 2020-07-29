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Haberler Balıkesir Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı

'de seyir halindeki otomobil yandı

'in Erdek ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan sonucu kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı

29.07.2020, 12:38

Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 10 E 2165 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını kısa sürede söndürdü. Yolun bir müddet tedbir maksadıyla kapatıldığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA

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