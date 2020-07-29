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Haberler Balıkesir Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin, 'dan ve 'ndeki turizm merkezlerine gitmek için feribotlarla geçişlerinden dolayı, 'in Bandırma ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Bandırma feribot seferlerinde bayram tatili yoğunluğu başladı

29.07.2020, 11:55

Bandırma ilçesinde gerek feribot iskelesi gerekse bağlantı yollarında bayram tatili yoğunluğu başladı. Bu nedenle Bandırma ile Erdek ilçeleri arasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak Yenikapı-Bandırma hattına ek seferler konuldu. Karşılıklı 8 seferin planlandığı arife gününde, hızlı feribotların yaklaşık 1200 araç ile 9 bin 800 yolcu taşıması bekleniyor.

Tatilciler, Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, yoğunluk olan kavşaklarda trafik akışını sağlayarak hız ve emniyet kemeri denetimi yapıyor.

AA
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