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'de seyir halindeki TIR'da samanlar tutuştu

’in Ayvalık ilçesinde, seyir halindeki bir TIR'ın dorsesindeki samanlar tutuştu. İtfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için saatlerce çaba gösterdi.

Balıkesir'de seyir halindeki TIR'da samanlar tutuştu

30.07.2020, 11:40

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Altınova Mahallesi'nde yolda seyreden saman yüklü bir TIR alevler arasında kaldı. 45 AHH 296 plakalı aracın sürücüsü dikiz aynasından dorsedeki samanların tutuştuğunu fark edince yerleşim yerinden uzakta yolun kenarında durdu.

Hemen TIR'ın çekicisini dorsesinden ayırdı ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükiehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekibi, bünyesindeki 4 arasöz ile yangına müdahale etti. TIR'ın kasasında maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için saatlerce çaba gösterdi.



TIR'ınşoförü Ertan Akçalı yurt dışından Edirne'ye geldiğini, Edirne'den de yüklediği samanı İzmir'in Bayıdnır ilçesine götürürken bu durumla karşılaştığını anlatarak, "Kazan Sitesi mevkiinde aracımın kasasından dumanlar ve alevler yükseldiğini fark ettim. Oradaki evlere zarar vermemek için biraz daha ilerledim ve yol kenarına çektim. İtfaiyeye haber verdim" dedi.

İHA

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