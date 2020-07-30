Eski başkan köpeği katletti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.

GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

GÖRGÜ tanıklarının ifadelerine göre ölen köpek, Gökçe B'nin bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldü. Olayı öğrenen köpeğin sahibi Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır sinir krizi geçirdi. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti. Şehriban Batır olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.









SUAT SALGIN