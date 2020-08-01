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Haberler Balıkesir Balıkesir'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

01.08.2020, 16:50

Edinilen bilgiye göre, Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu. Çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA

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