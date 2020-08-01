Edinilen bilgiye göre, Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu. Çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
İHA
Balıkesir'de orman yangını kısa sürede söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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