  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de korkutan yangın! Tekne alev alev yandı

'de korkutan ! alev alev yandı

'de imalathanede onarımı süren teknede çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Teknenin aşırı sıcak nedeniyle çalışma esnasında alev aldığı belirtildi.

Balıkesir'de korkutan yangın! Tekne alev alev yandı

03.08.2020, 17:13 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,17:19

Balıkesir'in Edremit ilçesinde imalathanede onarımı süren teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay, Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Aşırı sıcak nedeniyle çalışma esnasında tekne alev andı. Bir anda büyüyen yangına, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın diğer fiber teknelere sıçramadan söndürüldü.
IHA

Foça'daki tekne faciasında kaptan adliyeye sevk edildi Ukraynalı modelin Çeşme'de darp edildiği iddiasına işletmeden cevap geldi: Bizim dahlimiz yok!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de korkutan yangın! Tekne alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA