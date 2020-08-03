Haberler Balıkesir Boğulmak üzere olan gencin imdadına cankurtaran yetişti

Boğulmak üzere olan gencin imdadına cankurtaran yetişti

Balıkesir'de boğulmak üzere olan gencin imdadına cankurtaran yetişti. Denizden çıkarılan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

03.08.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,17:23