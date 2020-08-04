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Haberler Balıkesir Balıkesir'de deniz motoru hırsızları yakalandı

'de motoru hırsızları yakalandı

'de teknelerden motorlarını çalan hırsızlık zanlıları yakalandı. Ekiplerin sıkı takip sonucu 2 zanlı yakalandı. İfadeleri alınan zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Balıkesir'de deniz motoru hırsızları yakalandı

04.08.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020,16:02

Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan ve Çayağzı Mahallelerinde teknelerden deniz motorlarını çalan hırsızlık zanlıları yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Erdek İlçesi'ne bağlı Turan ve Çayağzı kırsal mahallelerinde iki teknenin motorları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motor sahiplerinin jandarmaya teknelerindeki motorların çalındığı ihbarının bulunmasıyla, çalışma başlatan ekipler, yaptıkları sıkı bir takip sonucu hırsızlık zanlısı olarak 2 kişiyi yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, zanlılardan birini tutuklarken, diğerini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hırsızlar tarafından çalınan deniz motorları jandarma tarafından tene sahiplerine geri iade edildi.

IHA

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