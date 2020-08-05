Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, 2 lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 74 kişi, Türk kara sularına geri itildi.



Maden ve Çıplak açıklarındaki sığınmacıları belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.

AA