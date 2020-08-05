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Haberler Balıkesir Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 74 kurtarıldı.

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

05.08.2020, 14:02

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, 2 lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 74 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Maden ve Çıplak açıklarındaki sığınmacıları belirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.

AA

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