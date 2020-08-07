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Haberler Balıkesir Velayet kavgasında eski eşe 6 kurşun

Velayet kavgasında eski eşe 6 kurşun

Balıkesirli , anlaşmalı olarak boşandığı kocasıyla 2 çocuğunun velayeti için tartıştı. Kamyonetinden silahını alan , eski karısına kurşun yağdırdı.

Velayet kavgasında eski eşe 6 kurşun
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Balıkesir'de Sercan Tatarka, iki çocuğun velayeti için tartıştığı eşi Yonca Demir'i (27) sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Mermilerin isabet ettiği Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Tatarka (30) ise polis ekiplerine teslim oldu.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK
Olay, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yonca Demir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Sercan Tatarka'dan boşanmak için dava açtı. Dava sonucunda çift, birbirlerinden anlaşmalı olarak boşandı.

TABANCASINI ALDI
Boşandığı gün aldatıldığını öğrenen Tatarka ile Demir arasında çocuklarının velayeti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kamyonetine giden Tatarka, tabancasını alarak yeniden Demir'in önüne geçti. Tatarka, silahla 6 el Demir'e ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Demir, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kamyonetiyle uzaklaşan Tatarka, polise giderek teslim oldu.

KATİL, HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Tatarka'nın eşinin kendisini aldattığını ve çocuklarının velayeti üzerine çıkan tartışma sonucu eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Tatarka, cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ

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