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Haberler Balıkesir Balıkesir Edremit'te kaza

'te

'in ilçesinde, kamyonun önündeki kamyonete çarptığı ileri sürülen kazada, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir Edremit'te kaza

09.08.2020, 09:02

Edinilen bilgiye göre, kaza Öğretmenevi kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Yücel A. idaresindeki 17 ET 940 plakalı kamyon, Yaşar T. idaresindeki 10 H 3793 plakalı çilek yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazaya, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Ters dönen kamyonette bulunan sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araçta bulunan çilekler ise yola dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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