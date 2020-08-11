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'de ! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

'in Edremit ilçesinin turistik 'ndeki sazlık alanda saat 14.00 sıralarında çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

11.08.2020, 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020,15:22

Balıkesir'in Edremit ilçesi sahil kesimi olan Zeytinli Altınkum Mahallesi'nde çıkan sazlık yangını bir anda büyüdü. Yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenildi.


Göçmen kuşların duraklama noktası olan alanda alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevlere yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor.

Sahilde bulunan turistlerin de panik yaşadığı yangının büyümesinden endişe ediliyor.

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