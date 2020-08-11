Kamyon kaza yaptı 3.5 milyon arı kaçtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonet 20 metreden uçuruma yuvarlandı, 3.5 milyon arı kaçtı. Kazada hafif yaralanan sürücü Ahmet Eren 112 Acil Servis'i arayarak yardım isterken, çarpmanın şiddetiyle kovanlardan çıkan yaklaşık 3.5 milyon arı ise ormana yayıldı. Olay yerinde incelemede bulunan Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'yı koruyucu kıyafetlerle müdahale ettiği sırada çok sayıda arı soktu. Fenalaşarak bayılan Kaya hastaneye kaldırıldı.

ADEM ÜLKER