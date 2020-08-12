Leylek nöbeti

Balıkesir Sındırgı'da yüksek gerilim hatlarına konan çok sayıda leyleğin akıma kapılıp ölmemesi için bu sene de elektrikler kesildi. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, Sındırgı'ya bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.



DURUMU fark eden Karacalar Mahalle muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin ölmemesi için elektrikleri kesti. Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Karacalar, Derecikören ve Pelitören mahallelerinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da leylekler zarar görmesin diye elektrik kesintisi yaşandı.

SUAT SALGIN