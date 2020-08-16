  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Balıkesir Balıkesir'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü takla attı

'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü takla attı

'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı. Kazada 3 jandarma personeli yaralandı.

Balıkesir'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü takla attı

16.08.2020, 16:38

Edinilen bilgiye göre, KA. idaresindeki 34 CGP 152 plakalı otomobil ile askerî personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü Balıkesir- Çanakkale kara yolunun Edremit şehirler arası otobüs terminali kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü takla attı.
Kazada otomobille çarpışan jandarma minibüsü refüje çarparak ters döndü.

Jandarma minibüsü sürücüsü K. ve aynı araçta bulunan 2 jandarma yaralandı. 3 yaralı jandarma olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan askerlerin hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle kara yolunun Çanakkale istikametine trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de otomobil ile çarpışan jandarma minibüsü takla attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA