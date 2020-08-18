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Haberler Balıkesir 20 yaşındaki Utku kaza kurbanı oldu

20 yaşındaki Utku kurbanı oldu

20 yaşındaki Utku kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle kiralık bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz (20) hastaneye kaldırıldı. Boz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kudret Doğan ise gözaltına alındı.

SUAT SALGIN

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