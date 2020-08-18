Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle kiralık bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz (20) hastaneye kaldırıldı. Boz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kudret Doğan ise gözaltına alındı.
SUAT SALGIN
20 yaşındaki Utku kaza kurbanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.