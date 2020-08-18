20 yaşındaki Utku kaza kurbanı oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motosikletle kiralık bir otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz (20) hastaneye kaldırıldı. Boz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kudret Doğan ise gözaltına alındı.

SUAT SALGIN