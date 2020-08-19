Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 2 silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Ayvalık ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1 adet Atak marka kuru sıkı 9 mm tabanca ve buna ait 131 adet fişek ve Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız Cold marka 9 mm tabanca ve buna ait 4 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.
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Balıkesir'de 2 adet silah ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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