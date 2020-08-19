Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin organları 3 kişiye umut oldu

Altınova Mahallesi Sahil mevkisinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Boz, kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Boz'un beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu Boz'un ailesi, gencin organlarını bağışladı.

Boz'un hastanede yapılan operasyonla alınan iki böbrek ve karaciğeri Bursa'ya gönderildi. Organların 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.