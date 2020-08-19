Balıkesir'de çocuklar leylek nöbetinde

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göç eden leyleklerin zarar görmemesi için tedbirler devam ediyor. Tarlada yaralı olarak bulunan leylek, belediye tarafından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.



Sındırgı'da bu yıl da leylek nöbeti devam ediyor. Leyleklerin Sındırgı'ya geldiği gece saatlerinde leyleklerin zarar görmemesi için geçtiğimiz günlerde köylerin elektrikleri kesilmişti. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, Sındırgı'ya bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören Mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına konmuş ve üç mahalle saatlerce iki yıldır elektriksiz kalmıştı.



Göç yolundaki leylekler rotasını değiştirdi, bu sefer Kıranköy Mahallesinde konakladı. Göç yolundaki leylekler geceyi mahallede geçirince, mahalle sakinlerinin talebi üzerine sabah saatlerine kadar elektrikler kesik kaldı. Kıranköy, Kepez ve Hisaralan Mahallesi kaplıca bölgesinde elektrikler kesildi. Köylülerle birlikte sabaha kadar çocuklarda leylek nöbeti tuttu. Sındırgılı vatandaşların duyarlı davranışı bir kez daha doğal şehrin doğal yaşama saygısını gözler önüne serdi. Bazı vatandaşlar da elektrik kesintisini sosyal medya hesaplarından, "80'lere geri döndük, lüks ışığında nostalji. Her şey leylekler" için şeklinde paylaşımları ile duyurdu.



Kıran köy mahalle muhtarı Özay Yaz, "Akşam saatlerinde göç yolundaki leylekler havanın kararmaya başlaması ile birlikte bizim buraya konmak zorunda kaldılar. UEDAŞ ekiplerimizi arayarak elektriklerimizi kestirdik. Leylekler mahallemizde, sabaha kadar elektriklerimiz kesik kalacak. Bizim için her canlı önemlidir. Herkesin de bu şekilde hassas olmalarını temenni ediyorum" dedi.

YARALI LEYLEĞE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Göç yolunda kaza geçirerek kanadından yaralanan leyleği Osmanlar Mahallesinde tarlada bulan vatandaşlar, durumu Sındırgı Belediyesine bildirdi. Yaralı leyleğin tedavi edilmesi için harekete geçen belediye ekipleri Osmanlar Mahallesinden teslim alarak, Balıkesir Milli Parklara teslim etti. Yaralı leyleği bulan mahalle sakinlerinden Emre Maldar, "Leyleği tarlada gördük. Sabahtan beri oradaydı ve hareket edemiyordu. İki kişi toplandık sıkıştırarak öyle tuttuk. Gölgeye aldık. Belediye ekiplerine haber verdik, geldiler teslim ettik. Artık onlar ihtiyacı olanı yapar" dedi.

IHA